Сегодня, 8 ноября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил поселок Красный Октябрь, где ознакомился с реализацией государственных программ. Об этом сообщает его пресс-служба.

В посёлке по нацпроекту «Демография» возводится детский сад на 160 мест. Уже завершены фасадные, кровельные работы, проводится отделка помещений. На этой неделе подключат отопление, а с понедельника начнут установку капитального ограждения.

Уточняется, что в течение десяти дней закончат благоустройство территории. В садике будет две площадки для детей старших и младших групп. По словам подрядчика, 10-13 декабря все строительно-монтажные работы закончат. Оборудование уже закуплено, а коллектив сформирован. Дошкольное учреждение примет детей в декабре.

—Погода уже изменилась, дальше — похолодание. Необходимо все работы завершить в установленный срок, — отметил губернатор.