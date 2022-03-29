На заседании корсовета губернатор Валерий Радаев отметил существенное снижение заболеваемости коронавирусом за последние две недели.

По его словам, на сегодняшний день заболевших – менее 400 человек. Также количество госпитализаций сократилось в 7,5 раз по сравнению с пиком ноября прошлого года.

— Очевидна прямая связь такой динамики с ростом коллективного иммунитета, который за вторую половину марта перешагнул отметку в 80%.

— Просветительская кампания, выполнение минздравом моих поручений по адресным контактам врачей с населением показывают свою эффективность. Саратовцы чувствуют ответственность, активно ревакцинируются. Темпы прививочной кампании за две недели выросли на 50%. Но ослаблять разъяснительную работу ни в коем случае нельзя, — отметил Радаев.