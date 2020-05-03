Сегодня, 3 мая, губернатор области Валерий Радаев проконтролировал, как идет реконструкция Трофимовского моста, сообщает пресс-служба главы региона.

Реконструкция путепровода началась в прошлом году. Сейчас уже демонтированы старые путепроводы над улицей Шехурдина и железнодорожными путями. Строится основание дороги под мостом, обустраиваются новые опоре. Скоро начнется надвижка пролетов.

Все работы идут по графику, на объекте задействовано 30 единиц техники, 100 человек. Стройка обеспечена достаточным количеством металла для монтажа несущих сооружений. Параллельно со строительством моста реконструируется участок Шехурдина.

— Старый мост построен по стандартам, которые не соответствут современным требованиям. Объект очень важный. Здесь проходит большой поток машин. Это въезд в город, каждое лето поток многократно увеличивается за счет дачников. Важно, чтобы работы шли в графике. Они должны завершиться в этом году, до наступления зимы, — отметил Валерий Радаев.

Реконструкция моста будет завершена в ноябре 2020 года.