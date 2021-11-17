Сегодня, 17 ноября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев перечислил средства на возведение памятника Петру Первому и стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщает телеграмм-канал Пул 64.

Благотворительным фондом поддержки гражданских инициатив «Созидание» при содействии администрации Саратова начался сбор средств на строительство монумента Петру I на Музейной площади и и на установку стелы «Город трудовой доблести» в сквере «Заводской».

Валерий Радаев перечислил в фонд свою месячную заработную плату.

Напомним, он стал инициатором обустройства на набережной места отдыха — создания сквера в честь 300-летия посещения Петром I Саратова и установки памятника на Музейной площади.