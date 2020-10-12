Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал на своей странице в соцсети Instagram о собранных пяти миллионах тонн зерна.

— В непростых погодных условиях достигнут высокий результат. Огромная благодарность труженикам сельского хозяйства! Этот успех – свидетельство вашего мастерства, большой ответственности, профессионализма. Своим самоотверженным трудом аграрии внесли весомый вклад в укрепление экономики региона, продовольственную безопасность страны. Саратовская область – хлебный край, — пишет глава региона.

По словам Валерия Радаева, семь районов Саратовской области районов перешагнули показатель в 200 тысяч тонн зерна, в 15-ти намолочено более 100 тысяч тонн. Наивысшая урожайность зерновых отмечена в правобережных районах — в Балашовском 39 центнеров с гектара и Аркадакском 34 центнеров с гектара, в левобережных — в Советском 33 центнеров с гектара, Энгельсском — 31 центнер с гектара.