Сегодня, 17 ноября, председатель ГД Вячеслав Володин отчитался о выделении дополнительных средств на то, чтобы раздать квартиры детям-сиротам в Саратовской области. Губернатор Валерий Радаев сказал в его адрес слова благодарности и отметил, что такая поддержка эффективна.

—Считаю поддержку депутатов Госдумы, избранных от Саратовской области, исключительно действенной, эффективной. Она помогает решать самые актуальные вопросы. Огромное спасибо Вячеславу Володину за дополнительное финансирование на квартиры для детей-сирот.

Регион получит 1 млрд рублей, что вместе с программными средствами позволит в следующем году предоставить жильё для 1,5 тысяч человек. И в целом за 3 года — в 2023 году мы сможем закрыть очередность для детей-сирот на получение квартир. А значит, решить жизненно важный для людей вопрос.

Также хочу поблагодарить Вячеслава Володина и Глеба Хора за поддержку проекта строительства Ледового дворца в Энгельсе, на реализацию которого регион получит 287 млн. рублей из федерального центра. Новый спортивный объект, несомненно, станет центром притяжения для горожан — взрослых и детей, — написал он.