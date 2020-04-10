Губернатор Валерий Радаев подчеркнул важность поддержки федерального центра в решении текущих задач, стоящих перед регионом.

В условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции предпринят ряд мер, в том числе связанных с перепрофилированием медучреждений. Данные мероприятия требуют значительного финансирования. Саратовской области выделены средства из федерального бюджета на реализацию намеченных мер.

Глава региона выразил слова благодарности за принимаемые решения президенту страны Владимиру Путину, премьер-министру, федеральным руководителям, которые курируют ситуацию с коронавирусом. Особые слова признательности Валерий Радаев адресовал председателю госдумы Вячеславу Володину за постоянную действенную помощь региону.

— Я обратился Вячеславу Володину, учитывая, что наша программа региональная госгарантий имеет дефицит. Было принято решение с обоснованием минздрава Российской Федерации поддержать Саратовскую область. Мы ожидаем первый транш в 1,6 миллиарда рублей. Сегодня нам, как никогда, нужна эта поддержка. В первую очередь она пойдет на систему здравоохранения, — отметил Валерий Радаев.

По словам губернатора, положение дел в здравоохранении мониторится круглосуточно, выявляются все острые темы. Сегодня одна из них касается необходимого запаса медицинских средств защиты в первичном звене.

— Я давал поручение просчитать потребности по всем поликлиникам области до конца текущего года. Выделим 13 миллионов рублей на приобретение средств защиты, чтобы обеспечить их по нормативу. Были вопросы по технике. У нас не хватает маммографов. Будем закупать, пользуясь средствами поддержки, 10 маммографов, стоимость одной машины до 18 миллионов рублей. Это сразу 180 миллионов рублей. Два современных компьютерных томографа, по 50 миллионов каждый. Лифтовое хозяйство в больницах надо менять. Значительные ресурсы направим в медучреждения инфекционного направления, поддержим детские больницы средствами на содержание, в той же детской инфекционной больнице нужно 8 млн. рублей в месяц. Нам надо закупить средства защиты для врачей, которые находиться в зоне лечения заболевших. Это защитные экраны, очки, респираторы, комбинезоны, в целом на сумму более 100 миллионов рублей. Еще 400 миллионов рублей будем выделять на лекарства для льготников, чтобы обеспечить их до конца года, — сказал Валерий Радаев.

Глава региона отметил, что задача по поддержке специалистов здравоохранения поставлена Президентом страны, и должна быть выполнена.

— Принято решение выделить 50 миллионов рублей на приобретение жилья для работников здравоохранения. Начнем заниматься данной темой уже в ближайшее время, — подчеркнул губернатор.

Особо Валерий Радаев отметил меры по созданию в регионе коечного фонда инфекционного профиля.



— Задача поставлена российским минздравом, чтобы действовать на опережение, и быть готовыми ко всем обстоятельствам. У нас по нормативу 1,2 тысячи коек, мы должны их развернуть до конца апреля. Создать современные условия для лечения не только коронавируса, но и тяжелых случаев пневмонии. Это означает оснащение палат всем необходимым оборудованием, аппаратами ИВЛ. Сегодня начал работать первый корпус на 100 коек в городской больнице № 2. Скоро откроем еще корпуса, всего здесь будет 417 коек, соответствующих всем нормативам. Будет действовать лаборатория по тестам на коронавирус, — сказал губернатор.

Как подчеркнул глава региона, сейчас огромная работа ведется во всех медучреждениях, врачи проявляют мужество и самоотверженность. Валерий Радаев поблагодарил медиков за профессионализм и высокую ответственность.

Губернатор также отметил важность широкого информирования населения о текущей ситуации, о мерах безопасности и профилактики и соблюдения режима самоизоляции.