Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал на Петербургском форуме подписал соглашения о создании новых производств на базе Балаковского металлургического завода.

Действующее производство расширят, там планируется построить рельсобалочный стан мощностью 1,2 миллиона тонн продукции в год. Будет создано более трех тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций – 45,6 миллиарда рублей, срок реализации – до 2025 года.

Также на заводе построят комплекс по переработке цинкосодержащего сырья. Срок реализации – 2022-2023 годы. Объём инвестиций составит 2,1 миллиарда рублей, будет создано более 120 рабочих мест.

После расширения балаковский завод станет предприятием с самым большим ежегодным оборотом в Саратовской области – около 90-100 миллиарда рублей.

— Это историческое событие для саратовской промышленности. Новый проект завершает формирование металлургического кластера на территории Саратовской области. Это говорит, прежде всего, об уровне бизнес-климата в нашем регионе, — отметил глава региона Валерий Радаев.