Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал трехстороннее соглашение с «Росэлектроникой» и «ЭР Телеком Холдинг» о цифровизации инфраструктуры — работе над созданием технопарка.

Глава региона отметил важность проекта, который станет новой ступенью в цифровом развитии и формировании единой региональной цифровой платформы.

— Инициатива проекта принадлежит нашему депутату, спикеру ГД Вячеславу Володину. Масштаб и значимость начинания трудно переоценить. У Саратовской области большой кадровый, научный, образовательный потенциал, он будет задействован в реализации проекта, — подчеркнул он.

Гендиректор «Объединенной приборостроительной корпорации» Сергей Сахненко отметил, что новый технопарк станет ключевым элементом промышленной инфраструктуры региона, будет способствовать разработке и освоению производства конкурентоспособной продукции, расширению технологической кооперации.

Планируется, что объект появится на территории ОЭЗ «Алмаз», куда входят несколько предприятий «Росэлектроники» – НПП «Алмаз», НПП «Контакт» и ЦНИИИА. Инвестором проекта выступает ЭР Телеком Холдинг.