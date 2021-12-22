Сегодня, 22 декабря, губернатор отметил, что Саратовская область отметила в этом году свое 85-летие личными и общими победами жителей.

Несмотря на пандемию, в уходящем году в Саратовской области провели масштабные юбилейные события. Так, к 60-летию первого полета человека в космос открыли Парк покорителей космоса под Энгельсом при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. В апреле парк посетил президент России Владимир Путин.

Благодаря национальным проектам президента и госпрограммам в регионе развивается экономика, социальная сфера и инфраструктура.

Саратовской области выделили средства на строительство, реконструкцию, капительный ремонт, а также на сферы образования, культуры и здоровья.

-Конечно, необходим постоянный контроль за выполнением программных мероприятий. Ведь речь идет о работе, результаты которой ожидают жители области, — отметил губернатор.