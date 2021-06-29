Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал на заседании корсовета о решении проблем с водоснабжением в Краснокутском и Новоузенском районе.

Он отметил, что месяц назад на три скважины выделили шесть миллионов рублей. Две из них так и не готовы, третья введена в тестовом режиме. Во второй из 22 скважин готова лишь половина.

— Такое разбазаривание времени в ущерб жителям – недопустимо. На совещании я поставил это на вид руководству минстроя, контроль – неудовлетворительный. Подключайте ручное управление. Каждый день выезжайте, смотрите, что сделано, лично погружайтесь, выясняйте, почему процесс идет так медленно, — раскритиковал он глав районов — Валентину Гречушкину и Андрея Опалько.