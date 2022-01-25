Сегодня, 25 января, в Саратове состоялось очередное заседание по борьбе с коронавирусом с участием губернатора Валерия Радаева.

На заседании отмечалось, что в регионе возобновилась тенденция роста заболеваемости, зафиксировано распространение нового штамма. Основная нагрузка при омикроне ложится на поликлиники.

-Помощь участковым врачам должна быть комплексной. Как показывает практика, самая эффективная мера поддержки — это предоставление дополнительного транспорта. Медики на пике заболеваемости обходили по 60 адресов в день. Экстремальные погодные условия, снежные заносы усугубляют проблему. Поручаю председателю Правительства Роману Бусаргину взять на себя организацию такой помощи. Опыт есть, хорошо себя показала практика взаимодействия со службами такси. Мобильность участковых врачей позволит существенно расширить охват пациентов, в кратчайшие сроки обеспечивать людей лекарствами, сберечь силы самих медиков. Сейчас решаем вопрос о выделении дополнительных средств из областного бюджета, — заявил Радаев.