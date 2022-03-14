Глава Саратовской области Валерий Радаев попал в еженедельный рейтинг «Губернаторская повестка».

Сегодня, 14 марта, экспертный центр «Петербургская политика» включил Валерия Радаева в свои исследования, опубликовав в разделе «Губернаторская повестка» с 7 по 13 марта.

По размещенной информации, глава региона занял 20-е место в рейтинге за поручение организовать бесперебойную продажу сахара.

Напомним, в последние дни среди жителей области замечен массовый ажиотаж на его покупку. Теперь каждый саратовец сможет купить в одни руки не более 2 кг.