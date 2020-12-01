На сегодняшнем заседании корсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о работе медучреждений во время новогодних каникул.

Он поручил зампреду правительства региона Ирине Седовой взять на особый контроль этот вопрос. Необходимо не отклоняться от штатного режима, чтобы все кадры были на местах.

А также активизировать переговоры с бизнесменами о дополнительной поддержке медиков во время дежурств и смен в праздники.

—Прежде всего, это касается расширения рациона питания для тех, кто круглосуточно трудится в ковидных госпиталях. Уверен, что наши предприятия откликнутся, — подчеркнул глава региона.