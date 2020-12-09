Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о том, будет ли 31 декабря выходным днем.

Он отметил, что жители не раз обращались к нему по этому поводу, писали председателю ГД Вячеславу Володину, говорили об этом на встречах.

Глава региона отметил, что соответствующий документ готовится, он призвал работодателей поддержать это решение.

Сотрудники медучреждений, оперативных служб и государственных ведомств, правоохранители будут оставаться на своих постах не только 31 декабря, но во все новогодние праздники.