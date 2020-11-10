На сегодняшнем заседании корсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев сказал о важности выполнения тестов на коронавирус без проволочек.

Он поручил сократить сроки до трех дней.

Также усилены мощности лабораторий, увеличены объемы тестирования на базе Перинатального центра.

С вводом нового аппарата каждый день в регионе будут обрабатывать порядка шести тысяч тестов.

Из резервного фонда правительства РФ выделено 160 миллионов рублей, которые пойдут и на укрепление материально-технической базы лабораторий.

Теперь стоит задача, чтобы в сутки делали до восьми тысяч тестов.