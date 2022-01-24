Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поставил ряд задач по уборке снега в регионе.

-Расчистка снега должна сопровождаться его обязательным вывозом, а не складированием на тротуарах и в частном секторе, как это нередко происходит. Нельзя допускать, чтобы населенные пункты оставались отрезанными от инфраструктуры жизнеобеспечения,— сказал губернатор.

Также Радаев отметил усилия Облспаса и мобильного отряда тяжелой техники — меньше чем за двое суток было разблокировано более ста населенных пунктов в нескольких муниципальных районах.

Отдельной темой обсуждения стала помощь пожилым и одиноким жителям частного сектора, которые самостоятельно не могут справиться с расчисткой своего двора.

Глава региона поручил муниципальным главам следует взаимодействовать с социальными службами, чтобы выявлять таких граждан и через волонтеров оказывать помощь.