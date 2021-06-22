Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета поднял тему информирования граждан при действиях после заболевания коронавирусом.

Он отметил, что необходимо рассказывать гражданам о необходимости вакцинации и проводить опросы. Еще необходимо «выходить» на работодателей, чтобы те стимулировали сотрудников прививаться.

Также нужно разъяснять населению о порядке действий после получения положительного результата теста на коронавирус. Глава региона подчеркнул, что от жителей региона снова поступают жалобы на невозможность дозвониться до поликлиники и вызвать участкового врача.

Он призвал министра здравоохранения области Олега Костина провести мониторинг учреждений, чтобы выявить объективность подобных жалоб и оперативно устранить недочеты.

— Поликлиника обязана брать на себя пошаговое сопровождение пациента с момента обращения до полного выздоровления. Это ясно как день, — отметил Валерий Радаев.