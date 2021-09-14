Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 14 сентября, дал поручение министру здравоохранения Олегу Костину усилить в поликлиническом звене работу регистратур по приему вызовов врача на дом.

Жители области неоднократно жаловались на то, что невозможно вызвать врача для ребенка на дом. В поликлиниках никто не берет трубку иногда по несколько часов подряд.

Помимо этого, Радев поручил укрепить базу call-центра при медуниверситете для информирования населения по вопросам коронавируса и привлечь волонтеров для доставки лекарств больным, которые находятся на лечении в домашних условиях.