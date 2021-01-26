Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета рассказал о вакцинации от коронавируса.

Он отметил, что ни одна доза препарата не должна задерживаться на складе, необходимо понимание пропускной способности каждого прививочного пункта, включая ФАПы и амбулатории.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что востребованный сейчас способ вакцинации — на крупных промышленных предприятиях. Он поручил минпрому наладить взаимдействие с руководителями компаний, а минздраву обеспечить запрос через мобильные медицинские бригады.