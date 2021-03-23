Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил проанализировать жалобы на рост коммунальных платежей за отопление.

Он поставил задачу перед руководством минстроя, ГЖИ, комитета по регулированию тарифов, муниципалитетов проанализировать жалобы от жителей региона на рост коммунальных платежей за отопление, выставленных теплоснабжающими организациями.

По каждому случаю поручено разобраться и принять соответствующие меры.

Напомним, председатель ГД Вячеслав Володин направлял депутатский запрос в адрес прокуратуры Саратовской области и мэра города о росте тарифов на тепло.