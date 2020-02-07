Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил провести проверку документов по закупкам минздрава.

Глава региона провел рабочее совещание с чиновниками, на котором они обсудили следственные действия в отношении сотрудников регионального минздрава. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Радаев отметил, что все документы были подробно изучены и нарушений в них не обнаружено. Несмотря на это, он поручил председателю областного правительства Александру Стрелюхину создать межведомственную комиссию со специалистами минфина, правового управления, контрольно-аналитического комитета и агентства по централизации закупок.

— Проведите дополнительную работу, самое тщательное рассмотрение всех документов. В течение пяти дней представьте акт проверки и конкретные предложения по дальнейшим действиям, — отметил губернатор.

Напомним, в декабре главврач одной из саратовских больниц заявил о растрате министерством бюджета. Он рассказал, что новое оборудование стоит гораздо меньше заявленной суммы.

Позднее в ведомстве сообщили о готовности сотрудничать со следствием. На министра здравоохранения Наталью Мазину завели уголовное дело о превышении должностных полномочий, а СК подал ходатайство в суд об отстранении ее от должности. Однако судья решил этого не делать. 6 февраля прокуратура решила обжаловать решение суда, слушание еще не назначили.