Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании координационного совета поручил разобраться с отсутствием лекарств в аптеках.

На это есть не одна жалоба от местных жителей.

— Прошу руководителя управления Росздравнадзора дать разъяснения. Насколько мне известно, аптечные склады полностью укомплектованы необходимыми лекарствами. Следует выяснить, чем вызван дефицит в аптеках, и оперативно отреагировать. Поручаю Минпрому и Минэкономразвития подключиться к вопросу наполнения аптечной сети. Отдельно прошу заместителя председателя Правительства Ирину Владимировну Седову взять эту тему на личный контроль. Главам районов здесь также нельзя устраняться, — подчеркнул глава региона.

Также была поднята тема вопроса качества лечения и нехватки врачей, например, в аткарской ЦРБ.

Минздрав получил поручение организовать маршрутизацию медбригад. Это и выезд на места или консультации с помощью телемедицины. Необходимо использовать все средства коммуникации.