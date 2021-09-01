На вопрос о непривитых сотрудниках «Крытого рынка» сегодня, 1 сентября, на заседании очередного координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Саратовской области обратил внимание губернатор Валерий Радаев.

—Как стало возможным, что на крупном объекте торговли — Крытом рынке — «практически никто не привит»? Почему был допущен такой сбой в системе? Работникам предприятий торговли еще в начале прививочной кампании было рекомендовано вакцинироваться первыми, — сказал Радаев.

Он отметил, что на примере Крытого рынка, через который проходят тысячи горожан, заметно, что предписания игнорируются.

—Поручаю министрам экономического развития и здравоохранения совместно с муниципальными главами провести совещание со всеми руководителями крупных предприятий торговли. Прошу подключиться и управление Роспотребнадзора, — поручил губернатор.