Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 31 января, провел селекторное совещание с зампредами и профильными министрами Правительства области. Обсуждался ряд вопросов, были поставлены задачи и даны поручения.

Глава региона отметил, что уборка территорий от снега продолжает оставаться самой актуальной темой. В многочисленных обращениях жители сообщают о плохой очистке тротуаров, проездов, дворов.

-Вопрос номер один – уборка крыш от наледи и снега. Всем хорошо известно, какие риски несет неубранная кровля. С предстоящей оттепелью угроза травмирования людей значительно возрастает. Уборка крыш многоквартирных домов находится в зоне ответственности управляющих компаний. Но судя по количеству жалоб, поступающих в мой адрес, эта работа проводится крайне слабо. Либо вообще не принимались за уборку снега или постарались так, что сбивали вместе с кровлей, — сказал Радаев.

Губернатор поручил зампреду Правительства Александру Соловьеву усилить контроль за деятельностью управляющих компаний. Глава региона также потребовал уделить особое внимание социальным объектам и прилегающим к ним территориям.

Начальник государственной жилищной инспекции области С.Вербин сообщил, что в Саратове на расчистке дворов от снега задействовано 277 ед. техники. Работают более 2 тыс. дворников. Очищена кровля более 6,7 тыс. многоквартирных домов. К настоящему времени приведены в порядок дворы 70% многоквартирных домов. Постоянно проводится мониторинг, 180 управляющих компаний получили предписания о ненадлежащей работе. По словам Вербина, при расчистке крыш многоквартирных домов есть сложности из-за нехватки специальных бригад. Принимаются меры по исправлению ситуации.

Участниками совещания была рассмотрена тема ДТП. В текущем году на федеральных и региональных трассах произошло 13 ДТП, в которых погибло 6 человек. Губернатор дал поручение Соловьеву совместно с Нижне-Волжским управлением федеральных автомобильных дорог усилить профилактические мероприятия по предотвращению аварий на дорогах.

-В прошлом году за аналогичный период была такая же статистика. Значит, выводы не сделаны, не приняты меры по недопущению ДТП. Президентом поставлена задача о снижении смертности в результате аварий на дорогах. Исправляйте ситуацию, — потребовал глава региона.

В ходе совещания глава региона поручил вице-губернатору Игорю Пивоварову, в связи со вчерашним случаем нападения на сотрудника службы скорой помощи, взаимодействовать с правоохранительными органами, чтобы виновный понес наказание.