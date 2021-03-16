Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о проблемах здравоохранения в регионе.

— В их числе — острая необходимость возвращения диспансеризации, плановой госпитализации, что поможет снизить смертность от ковидных осложнений и сердечно-сосудистых заболеваний. Шла речь и об уходе аптечных сетей с территорий сельских поселений. Поручаю профильному зампреду и министру в кратчайшие сроки разработать дорожную карту по созданию аптечных пунктов на базе ФАПов. В ней должны быть указаны конкретные даты, — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что главам следует обеспечить регулярную поставку лекарств местным жителям.