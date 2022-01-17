Глава Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем совещании с зампредами и профильными министрами, где дал ряд поручений, а именно:

— обеспечить жителей отдалённых сел необходимыми лекарствами за счёт создания аптечных пунктов и передвижных аптек.

— отрабатывать все обращения граждан по поводу неубранного снега или невывезенного мусора

— обеспечить работу внутреннего автобусного маршрута из райцентра в села в Питерском районе

— до весны закончить вакцинацию домашних животных во всех районах, граничащих с Казахстаном

— усилить работу по отлову бездомных животных.