Глава Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем совещании с зампредами и профильными министрами, где дал ряд поручений, а именно:
— обеспечить жителей отдалённых сел необходимыми лекарствами за счёт создания аптечных пунктов и передвижных аптек.
— отрабатывать все обращения граждан по поводу неубранного снега или невывезенного мусора
— обеспечить работу внутреннего автобусного маршрута из райцентра в села в Питерском районе
— до весны закончить вакцинацию домашних животных во всех районах, граничащих с Казахстаном
— усилить работу по отлову бездомных животных.
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Радаев поручил усилить меры по отлову бездомных животных
Глава Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем совещании с зампредами и профильными министрами, где дал ряд поручений, а именно: