Из Саратова в Энгельс начнут снова ходить троллейбусы.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил председателю правительства региона Роману Бусаргину вместе с руководством города подготовить план-график работ по восстановлению движения маршрута через мост.
Также в 2020 году начнет ходить автобус между микрорайонами в Солнечном-2.

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