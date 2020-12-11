Из Саратова в Энгельс начнут снова ходить троллейбусы.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил председателю правительства региона Роману Бусаргину вместе с руководством города подготовить план-график работ по восстановлению движения маршрута через мост.

Также в 2020 году начнет ходить автобус между микрорайонами в Солнечном-2.