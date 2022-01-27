В Вольске расчистили снег с помощью тяжелой техники, по поручению главы региона Валерия Радаева.

Это 48 км дорог и расширение дороги на адресах: ул. Волжская, ул. Петровского, ул. Красноармейская, ул. Степана Разина, ул. Пионерская, 1-й Народный переулок, 3-й Народный переулок, 1-й Пионерский переулок, 2-й Пионерский переулок, ул. Хвалынская.

Пробиты занесенные снегом участки дорог в направлении к поселкам Рыбное и Откормсовхоз.

По поручению губернатора выделены дополнительные средства, три миллиона рублей, которые пойдут на привлечение к уборке техники организаций.