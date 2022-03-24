Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил расширить посевы сахарной свёклы. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Минсельхозу на совещании с аграриями в Балакове дано задание загрузить Балашовский сахарный завод местным сырьём. В настоящее время завод частично закупает свёклу в других регионах.

По словам губернатора, за 10 лет региону удалось выйти на полное обеспечение нормативной потребности сахаром, созданы запасы, которых хватит до следующего урожая.

— Если говорить о текущих задачах, то для снятия ажиотажного покупательского спроса увеличены поставки с балашовского завода на ярмарки и в сетевые магазины. Сейчас работаем над тем, чтобы полностью отладить логистику. Цепочка «завод-склад-магазин» должна функционировать без сбоев, — заявил Радаев.