Сегодня, 27 января, глава региона Валерий Радаев посетил Балашовский техникум механизации сельского хозяйства. В учреждении в ходе реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» начали работать новые мастерские по эксплуатации, ремонту и обслуживанию различного автотранспорта.

-Современные мастерские готовят востребованных специалистов. В регионе работает 27 таких новых лабораторий. Большой шаг вперед сделали благодаря Вордскиллс. Обновлена материально-техническая база. И наши ребята занимают хорошие места на всероссийских соревнованиях профессионального мастерства. Теперь нужно принимать участие и в международных конкурсах. Ещё одно направление – участие в различных грантах. Местная власть в этом должна помогать, — сказал губернатор.