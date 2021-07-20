Сегодня, 20 июля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил ООО «Техник» – производственную компанию, занимающуюся изготовлением и поставкой оборудования для грибоводства.

Ему показали технологический процесс изготовления субстратных блоков, климатическое оборудование, а также опытную площадку субстратного цеха по выращиванию грибов.

Руководитель предприятия рассказал, что они разработали новую, саратовскую, технологию выращивания грибов. Ее основные плюсы: низкая энергоемкость, отсутствие оборотной воды, равномерное получение урожая.

— Сегодня мы посетили небольшое предприятие по производству оборудования для выращивания грибов. Оно создано с нуля, разработана собственная технология, которая используется во многих регионах, — отметил Валерий Радаев.

Глава региона поручил министерству сельского хозяйства и министерству экономического развития проработать с фермерскими хозяйствами возможность использования разработанной технологии.