Сегодня, 2 августа, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил саратовское предприятие по производству традиционных сыров Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

ИП Ирина Крайнова в 2018 году открыла в Саратове частную сыроварню, совмещающую производственный цех и магазин. Производство продукции ведется по традиционным европейским технологиям и авторским разработкам. Здесь есть мягкие, твердые, полутвердые сыры. Предприятие производит от семи до восьми тонн в год.

Ирина Крайнова рассказала, что училась несколько лет у итальянских и французских сыроваров традиционному ремеслу, у британцев – производственным рецептам. Сыр здесь изготавливается только из саратовского молока, которое заказывается в Татищевском районе.

— Спасибо за возрождение сыродельческого ремесла. Такие предприятия важно поддерживать, чтобы на внутреннем рынке присутствовала экологически чистая сельскохозяйственная продукция местного производства, — отметил губернатор.

Ирина Крайнова – участник нацпроекта Президента РФ «Малое и среднее предпринимательство». Результатом поддержки стало расширение ассортимента продукции, появились творог и йогурты.