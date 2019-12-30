Сегодня, 30 декабря, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил поликлинику №9 в Елшанке, сообщает корреспондент ИА «Новости Саратова».

Сейчас в новом здании завершены отделочные работы, благоустройство территории, поставлена мебель. Смонтировано более 100 единиц медицинского оборудования, в том числе аппараты для ультразвуковой диагностики, рентгеновский и флюорографический аппараты. Возведение новой поликлиники в Елшанке стало возможным благодаря проекту по строительству многоквартирного жилого дома для переселенцев из аварийного жилья, инициированного Председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Мощность нового учреждения здравоохранения составит 300 посещений в смену, 200 пациентов взрослого отделения и 100 — детского, что удовлетворяет потребности прикрепленного населения, 25,1 тысячи взрослого населения и 2,3 тысячи детского населения. В поликлинике есть дневной стационар — четыре койки в детском отделении и восемь — во взрослом.

«Непросто давался нам этот объект. Подзабыли как строить такое учреждение. Сообща удалось завершить. Нужно чтоб жителям было удобно, подвозить кого необходимо надо сюда, на выезды ездить. Мы работаем над документацией противотуберкулезного диспансера», — отметил губернатор.

Сегодня же новая поликлиника получит лицензию регионального минздрава После того, как начнет работать новая поликлиника, старое здание снесут.