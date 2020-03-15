Глава Саратовской области Валерий Радаев лично прошёлся по стройплощадкам в новом микрорайоне в Солнечном в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

В поселке Солнечном-2 Саратова ведётся строительство социальных объектов в рамках нацпроекта Президента РФ. В данную программу входит строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Газовик», дворец водных видов спорта, школа и поликлиника.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Газовик» возобновлено в рамках государственно-частного партнерства, ведётся при поддержке ООО «Газпром трансгаз Саратов». Подрядчик отметил, что строительству ничего не мешает и в этом году уже будет сделана внутренняя и наружная отделка.

На стройплощадке Дворца водных видов спорта главу региона проинформировали о текущих работах. Валерий Радаев уделил большое вниманием теме благоустройства территории у двух спортобъектов. Здесь планируется обустроить футбольное поле и ряд спортивных площадок, общедоступных для всех желающих.

Губернатор также посетил стройплощадку поликлиники в 10 микрорайоне. Еще несколько дней назад там были поле, а уже сегодня на площадке началась забивка свай фундамента. Поликлинику планируют сдать в октябре этого года.

В 11 микрорайоне идет подготовка к строительства школы на 1,100 мест. Валерий Радаев поставил задачу с самого начала вести работы в быстром темпе, но чтобы не стралало качество.