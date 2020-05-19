Сегодня в рамках селекторного совещания с главами районов губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что ситуация по распространению коронавирусной инфекции в ряде районов имеет негативную тенденцию.

— В Новоузенском районе на сегодняшний день выявлено еще 11 заболевших, в самом районе введен карантин. В Ершовском и Балтайском районах карантин снят, — сказал глава региона.

По словам Валерия Радаева, на федеральном уровне по поручению президента России приняты меры поддержки малого и среднего бизнеса, введены дополнительные выплаты медицинским работникам.

— Врачам, в первую очередь, тем, кто работал в «красной зоне», в прямом контакте с заболевшими установленные выплаты пришли. Мы должны проконтролировать, чтобы ни один специалист не остался без выплат. Еще раз встретьтесь с главврачами, поговорите с каждым, независимо от того ФАП или муниципальная больница. Вместе с министерством отработайте тему наличия средств индивидуальной защиты медработников, – сказал глава региона.

Губернатор отметил, что руководители районов должны более активно решать возникающие проблемные вопросы на своей территории в условиях пандемии коронавируса.

Дополнительно Валерий Радаев поставил задачу главам районов активнее прорабатывать план по выходу из самоизоляции на своих территориях, созданию новых рабочих мест.

— В каждом муниципальном образовании должно быть свое видение выхода. Сельское хозяйство, промышленность и дорожная отрасль работают практически без ограничений. В минувшие выходные я проехал северную правобережную часть, ознакомился с объемом дорожных работ. Это огромные ресурсы. Наша задача максимально создавать новые рабочие места, чтобы у наших жителей был доход. Все вопросы жизнедеятельности района должны быть на постоянном контроле, работайте на опережение, — говорит Валерий Радаев.

Губернатор отметил, что в работах по капремонту многоквартирных домов задействовано 99 организаций, на которых занято почти 3,35 тысячи человек.

— Это только одно направление, но оно отчетливо показывает, как надо планировать работу на местах, чтобы поддержать занятость, — отмечает губернатор.