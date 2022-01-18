Сегодня, 18 января, на очередном корсовете по борьбе с коронавирусом губернатор Саратовской области Валерий Радаев поставил ряд задач.

1. По коечному фонду

Как показывает практика других стран, доля госпитализаций заболевших омикроном в разы меньше. Но учитывая высокую контагиозность, нужно иметь стабильный коечный фонд,- сказал глава области.

2. Формирование системы бесконтактного ведения больных

По словам главы региона, при омикроне основная нагрузка ложится на первичное звено, на поликлиники. Поэтому в помощь участковым врачам в кратчайшие сроки необходимо сформировать систему бесконтактного ведения больных через цифровые сервисы с соответствующими методическими указаниями для всех учреждений.

3.Усиление колл-центров

-Другое мое поручение касается усиления колл-центров за счет внедрения профильных специалистов. Многоканальная горячая линия «122» должна разгрузить амбулаторное звено,- отметил он.

4. Обеспечение лекарственными средствами

Губернатор напомнил, что на постоянном контроле минздрава – тема своевременного лекарственного обеспечения больных с подтвержденным коронавирусом. Сроки подготовки тестов – минимальные.