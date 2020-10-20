Сегодня, 20 октября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил несколько строящихся объектов в городе и проверил, как ремонтируют дороги в Заводском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Строители уже разравнивают землю под благоустройство, завезли щебень, подвели теплосети к бадминтонному комплексу на улице Чернышевского в Саратове. На следующей неделе сюда пустят отопление, сейчас устанавливают стеновые панели в большом спортзале, монтируют окна и двери. Рядом с объектом будет стоянка. По словам подрядчика, все закончат до конца ноября.

Валерий Радаев потребовал, чтобы до следующей недели вопрос с дверьми и окнами был решен, чтобы отопление дали быстрее. Нужно ускориться, первые соревнования должны пройти уже в декабре.

Глава региона осмотрел ремонт дороги на Киевской улице, чего тут не было порядка 40 лет. На следующей неделе здесь появится асфальт. Также он посетил Пензенский переулок и Новоастраханское шоссе. Речь идет об участке от Крымской до сквера Марины Расковой.

— Здесь въезд в город, рядом много жилых домов. Пешеходная дорожка соединяется с парком, который был полностью обновлён при поддержке Вячеслава Володина. Жители соседних микрорайонов теперь смогут гулять и отдыхать в сквере, — отметил Валерий Радаев.

В районе в рамках второго и третьего транша из областного бюджета планируется отремонтировать 33 улицы, уложить 281 тысяч квадратных метров асфальта. 19 дорог уже готовы, 8 находится в работе.

Продолжается строительство и ремонт 13 участков тротуаров.







