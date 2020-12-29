На сегодняшнем заседании корсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев поинтересовался у министра здравоохранения региона Олега Костина об установке оборудования.

Он услышал, что запущены все КТ, что планировались до конца года, по двум проводятся замеры. Из закупленного все заработает до конца года.

Пока еще не начала работу кислородная станция в перинатальном центре Саратова.

Глава региона потребовал ускориться с этими работами, ведь деньги выделили и прошло достаточно времени, чтобы решить вопрос.