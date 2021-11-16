Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета поднял тему жалоб на колл-центры поликлиник.

— Многие по-прежнему не могут дозвониться, вызвать врача, узнать результат теста. В крупных саратовских поликлиниках от таких проблем уходят за счет расширения числа операторов. Но все без исключения учреждения амбулаторного звена должны быть ориентированы на бесперебойный прием вызовов. В очередной раз поручаю минздраву усилиться. О результате буду судить по числу обращений. Рассчитываю, что к концу недели они сойдут на нет. Уважаемые коллеги. За рамками нашей повестки хочу напомнить, что наступление низких температур мобилизует все коммунальные и дорожные службы. Прошу председателя Правительства держать эти вопросы на личном контроле. И еще раз повторю – никаких очередей на улице! — подчеркнул глава региона.