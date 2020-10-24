Сегодня, 24 октября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил ход возведения Дворца водных видов спорта и поликлиники в 10-м микрорайоне Солнечного 2.

На первом объекте одновременно идут разные виды работ. На улице идет монтаж стекла на фасаде, благоустраивают территорию, укладывают плитку и асфальт. Готовые участки озеленяют.

В основное здание подали тепло, достроен малый бассейн, в начале ноября будет испытана его чаша. В большом бассейне укладывают гидроизоляционный слой, идет отделка помещений.
Глава региона отметил, что слабым местом на объекте являются уличные работы, потому что многое будет зависеть от погоды.

Большая площадь еще остается под укладку плитки. Поставил задачу – на этот вид работы привлечь дополнительно рабочих. Необходимо как можно быстрее полностью запустить тепло на весь объект, переходить на постоянное электроснабжение, приступить к проверке системы вентиляции, — отметил он.

В поликлинике на следующей неделе планируют закончить работы на фасаде здания, строители начнут установку постоянного ограждения. Продолжается благоустройство, в ближайшие дни уложат второй слой асфальта.

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