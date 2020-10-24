Сегодня, 24 октября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил ход возведения Дворца водных видов спорта и поликлиники в 10-м микрорайоне Солнечного 2.

На первом объекте одновременно идут разные виды работ. На улице идет монтаж стекла на фасаде, благоустраивают территорию, укладывают плитку и асфальт. Готовые участки озеленяют.

В основное здание подали тепло, достроен малый бассейн, в начале ноября будет испытана его чаша. В большом бассейне укладывают гидроизоляционный слой, идет отделка помещений.

Глава региона отметил, что слабым местом на объекте являются уличные работы, потому что многое будет зависеть от погоды.

— Большая площадь еще остается под укладку плитки. Поставил задачу – на этот вид работы привлечь дополнительно рабочих. Необходимо как можно быстрее полностью запустить тепло на весь объект, переходить на постоянное электроснабжение, приступить к проверке системы вентиляции, — отметил он.

В поликлинике на следующей неделе планируют закончить работы на фасаде здания, строители начнут установку постоянного ограждения. Продолжается благоустройство, в ближайшие дни уложат второй слой асфальта.



