Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание, на котором были озвучены предварительные итоги уборочной кампании по зерновым и овощным культурам.

Сбор зерна в этом году в регионе составил 3,2 млн тонн. В два раза была увеличена площадь посевов под пшеницу твердых сортов — до 52,7 тысячи га. Также в саратовской области собрали 64 тысячи тонн твердой пшеницы.

На прошедшем совещании Радаев поставил министрам несколько задач: расширить ассортимент продуктов на ярмарках, контролировать наличие товаров первой необходимости в торговых сетях, увеличивать продукцию от местных производителей.