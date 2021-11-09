Валерий Радаев поручил обеспечить максимальную доступность пунктов вакцинации в торговых центрах с учетом введения QR-кодов.

Об этом он заявил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Особенно много вопросов по пунктам вакцинации в торговых центрах. Нужно максимально упростить их доступность, не нарушая предписаний о QR-кодах. И здесь возможны решения. Например, обеспечить отдельным входом пункт вакцинации, при необходимости перенести его на первый этаж. И сделать это нужно уже сегодня. Среди населения такие пункты очень востребованы. Никаких преград быть не должно», — отметил Радаев.

Кроме того, глава региона предложил активнее задействовать саратовских учёных-иммунологов для продвижения вакцинации. По словам Валерия Радаева, в СГМУ на кафедре иммунологии есть авторитетные специалисты, которые занимаются исследованием коронавируса и вакцинации.

«Эксперты крайне убедительно, на научной основе объясняют, что дает прививка. На региональном уровне не хватает выступлений профессионалов на эту тему. Нужно, чтобы иммунологи выезжали на предприятия, выходили на радио и телевидение. Знаю, что наши иммунологи несколько раз встречались с коллективом НПЗ и на сегодня там привито 80%. Ничто так не убеждает, как квалифицированные ответы на любые вопросы. Охват организаций и предприятий должен быть максимальным», — сказал глава Саратовской области.