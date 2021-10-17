Глава региона Валерий Радаев поручил разаботать приложение с QR-кодами для посещения общественных мест. Информация об этом публикована в его Telegram-канале.

Такое поручение губернатор дал заместителю председателя правительства Роману Грибову.

— К разработке данного решения привлечь специалистов минцифры (области), провести консультации с представителями бизнес-сообщества. Подготовить предложения нужно в короткие сроки, — цитирует Радаева пресс-служба.

Напомним, что с 11 октября на территории Саратовской области введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг, социальных работников и чиновников.