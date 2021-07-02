Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал жестко пресекать мошенничество с документами о прививках против Covid.

«Выявлен факт того, что фельдшер одного из медучреждений области предоставлял поддельные сертификаты о вакцинации. Это преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Речь идет о здоровье людей. Никакие манипуляции непозволительны.» — заявил губернатор.

Он также отметил, что на «прямой линии» президент заявил о необходимости использовать правоохранительными органами весь имеющийся у них арсенал, чтобы пресекать такие правонарушения.