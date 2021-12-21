Сегодня, 21 декабря, губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил многодетных родителей с праздником.

—Крепкие, дружные многодетные семьи во все времена были примером сохранения величайших ценностей любви, добра, нравственности, духовности. Становились опорой для сильного общества, сильной страны.

В Саратовской области многое делается для поддержки многодетных семей, действуют различные проекты и программы: по социальной помощи, в жилищном строительстве. Сегодня важно совместными усилиями повышать авторитет многодетного родительства, продвигать идеалы гражданского подвига.

Уважаемые многодетные семьи! Искренне поздравляю с праздником! Спасибо за вашу щедрость души, тепло сердец! Особых слов благодарности заслуживают родители, которые приняли в свои большие семьи детей-сирот и воспитывают их как родных.

Пусть ваши дома всегда будут наполнены счастьем и радостью! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, добра и всего наилучшего!— сказал губернатор.