На проходящей сегодня, 3 июля, в Саратове региональной конференции «Единая Россия» выступил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Об этом сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Он отметил ряд задач, которые предстоит решать в том числе, за счёт ресурсов членов партии, коснулся развития волонтёрского движения, вопросов трудоустройства и иных. Но главной задачей назвал ускорение вакцинации от коронавируса.

— Пока ситуация неутешительная, идёт рост заболевших, только сегодня ещё 171 человек. И самое тяжёлое, что болеют уже молодые люди и болеют очень тяжело. Вакцинация — задача номер один, — сказал Радаев.

Он также предложил саратовским делегатам конференции, если у них будет такое желание, организовать экскурсию в «красную зону» одного из коронавирусных госпиталей, чтобы своими глазами увидеть и убедиться, насколько непростая ситуация сегодня с заболеваемостью.