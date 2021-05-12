Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета прокомментировал трагедию в казанской школе.

— Мы глубоко сопереживаем нашим соседям по ПФО, скорбим вместе с ними. И не можем не думать о том, как предотвратить подобные ситуации, сделать школы самыми безопасными объектами, какими они и должны быть. Вчера я поручил зампреду Роману Грибову организовать работу по усилению пропускного режима во всех образовательных учреждениях области. Буду требовать подробного отчета о результатах. В дополнение к этому поручаю мобилизовать психологическую службу. Проведу на эту тему отдельное совещание. Вход в здания школ – это одна из составляющих серьезной комплексной проблемы. На всех уровнях идет анализ причин, которые привели к трагедии. Президент поднял вопрос об ужесточении правил гражданского оборота оружия, в госдуме уже подготовлен соответствующий законопроект, — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что функции школьных психологов необходимо расширять, для этого ожидаются предложения от экспертного сообщества.

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