На сегодняшнем заседании кордсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о работе врачей “скорой помощи”.

Сейчас приняты на работу 15 студентов, это первый этап, нуждаемость в сотрудниках должна быть полностью закрыта.

Он также предложил, чтобы врачи возраста “65+” вели пациентов и проводили консультации онлайн.

— Эта категория находится на самоизоляции, при том что практического опыта медикам старшего поколения не занимать. Прошу минздрав, главных врачей продумать, как использовать знания и рекомендации таких специалистов, на какие группы больных сориентировать, — подчеркнул он.