Губернатор Саратовской области Валерий Радаев предложил продавать кондитерскую продукцию Саратовского колледжа кулинарного искусства в торговых точках Саратова. Об этом он сказал сегодня,21 декабря, во время визита в колледж.

В том числе Радаев предложил реализовывать продукцию в столовой правительства области. Сегодня во время визита в колледж глава региона попробовал пирожки, которые готовят студенты и отметил их высочайшее качество – в лучших традициях саратовской выпечки.

-Студенты кулинарного колледжа показывают чудеса кулинарии. Сам пробовал пирожки – мне понравилось! Предлагаю подумать над реализацией такой вкусной продукции по Саратову – например, в столовой правительства. С удовольствием бы их приобретали. Считаю, что кулинарный колледж имеет все шансы создать свою высокую кухню с учетом многонациональности Саратовской области, — сказал губернатор.